صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا تفصیلی دورہ کیا۔

انہوں نے ایمرجنسی، مختلف وارڈز، فارمیسی اور دیگر شعبہ جات کا معائنہ کرتے ہوئے طبی خدمات، ادویات کی دستیابی، صفائی ستھرائی اور سروس ڈیلیوری کے معیار کا جائزہ لیا۔انہوں نے مریضوں اور ان کے تیمارداروں سے ملاقات کرکے علاج معالجے اور دستیاب سہولیات کے بارے میں براہِ راست فیڈبیک بھی حاصل کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں کے لواحقین کے لیے انتظار گاہوں، بیٹھنے کے انتظامات اور بنیادی سہولیات کا بھی معائنہ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد ،ٹوکن ٹیکس نادہندگان کیخلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت

آئی جی اسلام آباد کا ریڈ زون کا دورہ، سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کائنات اظہر نے عہدے کا چارج سنبھال لیا

ہوائی فائرنگ کرنیوالے دو افراد گرفتار

راولپنڈی ،مختلف کارروائیاں، 7افراد گرفتار، 55لٹر شراب اور اسلحہ برآمد

مورگاہ پولیس کی کارروائی، موٹر سائیکل چوری میں ملوث ملزم گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
معیشت‘سیاست اور مفاہمت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
زبانِ ترش کا مقصد بھی کچھ ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک سوتیلی ماں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
حسرتوں کا بجٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
وفاقی بجٹ: ایک طائرانہ جائزہ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت ایشیا کا اسرائیل
محمد عبداللہ حمید گل