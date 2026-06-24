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آج کے کالمز
شہر کی خبریں
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
سکولوں میں اساتذہ کی ویری فکیشن ، کیمرے نصب کرنیکا حکم
سپریم کورٹ آزادکشمیر کا پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت رجسٹرکرنیکاحکم
جج کی نیت صرف اللہ جانتا ، اس طرف نہ لے جائیں کہ بے ایمان لکھ دیں : سپریم کورٹ
قطر دھماکے میں 1پاکستانی جاں بحق 3 زخمی ہوئے :دفتر خارجہ
مودی کی ناقص حکمتِ عملی، منی پور میں خانہ جنگی کے خطرات
لگتا ہے کابینہ کو اسمبلی قوانین پڑھانے پڑیں گے :سپیکر پنجاب اسمبلی
تازہ ترین
چند وفاقی وزراء وزیراعظم کے لئے مشکلات پیدا کرتے ہیں: بلاول بھٹو زرداری
آبنائے ہرمز سے متعلق غلط معلومات پر مذاکرات فوری ختم ہوں گے: ٹرمپ کی دھمکی
فیلڈ مارشل سے لیبیا کے نائب کمانڈر انچیف کی ملاقات، دوطرفہ تعلقات بڑھانے پر زور
آزاد کشمیر کی ترقی اور عوامی فلاح وبہبود سے متعلق مطالبات مان لئے: رانا ثناء اللہ
قومی اسمبلی میں وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان دلچسپ جملوں کا تبادلہ
آج کے کالمز
تاریخ یہاں کون سی پڑھائی جاتی ہے
ایاز امیر
وزارتِ قانون اور صحافیوں کا شوشہ
رؤف کلاسرا
کتابِ زندگی کا ایک ورق
شاہد صدیقی
برگن سٹاک مذاکرات کی نتیجہ خیزی
سلمان غنی
پٹرول، ٹیکس اور معیشت کے افسانے
محمد حسن رضا
وقت کی قدر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
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