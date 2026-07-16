صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارش سے کچا باڑا گر گیا، خاتون جاں بحق،2افراد زخمی

  • فیصل آباد
بارش سے کچا باڑا گر گیا، خاتون جاں بحق،2افراد زخمی

حادثہ سرگودھا روڈ، چناب نگر کے علاقے میں پیش آیا،زکمی ہسپتال منتقل

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )بارش کے باعث مویشیوں کا کچا باڑا منہدم ہونے سے ایک خاتون جاں بحق جبکہ دو افراد زخمی ہوگئے ۔ریسکیو 1122 کے مطابق یہ حادثہ سرگودھا روڈ، چناب نگر کے علاقے میں پیش آیا، جہاں مسلسل بارش کے باعث مویشیوں کا کچا باڑا اچانک گر گیا۔ ملبے تلے دب کر 45 سالہ ستاں بی بی، زوجہ برخوردار، موقع پر ہی جاں بحق ہوگئیں، جبکہ ان کا 22 سالہ بیٹا شہباز اور 25 سالہ بہو کرن بی بی زخمی ہوگئے ۔اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور ملبے تلے دبی خاتون کی لاش اور دونوں زخمیوں کو نکال لیا۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد مزید علاج کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آٹے کی سرکاری قیمتوں پر عملدر آمد یقینی بنانے کی ہدایت

کشمیر کے انتخابی عمل میں رکاوٹیں حل کی جائیں ، سعدرفیق

ڈپٹی کمشنر کاٹھیا کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرہسپتال میانوالی کادورہ

عوام کی آمدورفت میں کم سے کم رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے موثر انتظامات کیے جائیں،ڈپٹی کمشنر

غیر معیاری،مضر صحت کالی مرچ بنانے والا یو نٹ سیل

فائرنگ کرنے والے وزیر خیل برادری کے 4 ملزمان گرفتار، اسلحہ آتشیں برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن