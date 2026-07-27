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حافظ آباد:شہر کے نشیبی علاقوں سے بارش کے پانی کا نکاس

  • فیصل آباد
حافظ آباد:شہر کے نشیبی علاقوں سے بارش کے پانی کا نکاس

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )واسا کے ایم ڈی بلال فیروز جوئیہ اور ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی کوششوں سے شہر کے نشیبی علاقوں میں کھڑے پانی کو نکال دیا گیا ۔

ا س سلسلہ میں گزشتہ روز مختلف علاقوں میں پیٹر انجن اور موٹر یں لگانے کے ساتھ ساتھ واسا کی تمام مشینری کا بھرپور استعمال کیا گیا جس کے بعد بارشی پانی کا نکاس ہونے سے شہر کے گلی محلے اورشاہرا ہیں صاف نظر آنے لگیں۔ 

 

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