صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پیرمحل میں ڈینٹل سرجن کی خدمات فراہم کرنے کا فیصلہ

  • فیصل آباد
تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پیرمحل میں ڈینٹل سرجن کی خدمات فراہم کرنے کا فیصلہ

پیرمحل (نمائندہ دنیا) تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پیرمحل میں شہریوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ڈینٹل سرجن اور ماہرین امراضِ قلب کی خدمات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

 ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ ماہِم آصف ملک اور اسسٹنٹ کمشنر پیرمحل زاہد اقبال کی خصوصی دلچسپی اور کاوشوں سے ڈینٹل سرجن ڈاکٹر محمد رزاق ہفتے میں تین روز پیر، بدھ اور جمعہ کو ہسپتال میں اپنی خدمات انجام دیں گے ۔اس اقدام سے دانتوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کو مقامی سطح پر علاج معالجے کی سہولت میسر آئے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

واسا:جزوی فنڈز جاری نہ ہونے سے بیشتر سکیمیں نامکمل

مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید ٹریفک سگنلز نصب کرنیکا منصوبہ

پی ایچ اے کا بائیو ڈائیورسٹی کوریڈورز متعارف کرانے کا فیصلہ

پہلی سے پانچویں تک نیا قومی نصاب متعارف کرانیکا فیصلہ

جدید سفری سہولیات سے آراستہ قراقرم ایکسپریس کا افتتاح

ہوٹل اور سٹوڈیو سے بجلی چوری پکڑی گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن