سیالکوٹ:ماہانہ ریٹ لسٹ کے اجرامیں تاخیر ،مصنوعی مہنگائی

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) مقامی انتظامیہ کی لاپروا ئی ماہانہ ریٹ لسٹ کے اجرا میں تاخیر، مصنوعی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوادیں،اشیائے خوردونوش دوگنی قیمت پر فروخت، پرائس کنٹرول مجسٹر یٹس بھی بے بس ہوگئے ۔

سیالکوٹ اورگردو نواح میں مصنوعی مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن بنادی ۔ منافع خور تاجروں کی جانب سے اشیائے خوردونوش کی قیمتیں خود ساختہ بڑھادی گئی ہیں جبکہ پرائس کنٹرول مجسٹر میں بھی بے بس نظر آرہے ہیں کیونکہ جس دکاندار کو زائد نرخوں پر اشیا بیچنے پر جرمانہ کرنا چاہتے ہیں وہ آگے سے پرانی ریٹ لسٹ کا بہانہ بنا دیتا ہے کہ یہ ریٹ پرانے ہیں اب مارکیٹ میں ریٹ بڑھ چکے ہیں جس پر انہیں ریلیف مل جاتا ہے مگر دکانداروں کی طرف سے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ جاری ہے ۔ شہریوں نے کمشنر وڈپٹی کمشنر گوجرانولہ سے فوری نئی ماہانہ ریٹ لسٹ جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

