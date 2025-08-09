صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد :جشن آزادی کی تقریبات،عمارتوں پر چراغاں

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد :جشن آزادی کی تقریبات،عمارتوں پر چراغاں

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )حافظ آباد میں ‘‘حصول آزادی سے تحفظ آزادی تک’’کے سلسلہ میں جشن آزادی اور معرکہ حق کی تقریبات جاری ہیں۔

ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی جانب سے تمام سرکاری عمارتوں، چوک، چوراہوں، سڑکوں،اہم عوامی مقامات کو سبز پرچموں،جھنڈے ، جھنڈیوں اور دیدہ زیب لائٹنگ کے ساتھ خوبصورتی سے سجایا گیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ جشن آزادی اور معرکہ حق کی کامیابی کے سلسلہ میں تعلیمی اداروں میں ملی نغموں اور تقریروں کے مقابلہ جات منعقد کرائے جا رہے ہیں ان پروگراموں میں اساتذہ اور دیگر مقرر رین حصول آزادی سے تحفظ آزادی تک کے سفر،بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح،علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اور تحریک آزادی کے دیگر رہنماؤں کی کوششوں،جد و جہد آزادی کے حوالہ سے طلبا و طالبات کو روشناس کروا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کی حفاظت کرنے والی افواج پاکستان کی بہادری،شجاعت،لازوال قربانیوں اور صلاحیتوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے ۔جشن آزادی کے سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر آفس سمیت میونسپل کمیٹی،تعلیم،صحت،ضلعی کونسل،ریونیو،اسسٹنٹ کمشنر و دیگر دفاتر کو خوبصورت لائٹنگ سے سجایا گیا ہے اس کے علاوہ جناح چوک،کلمہ چوک،فوارہ چوک،قلعہ صاحب سنگھ چوک سمیت مختلف شاہراؤں اور دیگر عوامی مقامات کوخوبصورت لائٹنگ اور برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن