صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد: 1694مستحق افراد میں 4کروڑ6لاکھ روپے تقسیم

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد: 1694مستحق افراد میں 4کروڑ6لاکھ روپے تقسیم

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )چیئرمین صوبائی زکوٰۃ و عشر کونسل پنجاب، ایم پی اے رانا منور حسین غوث نے کہا ہے کہ محکمہ زکوٰۃ حکومت پنجاب کی جانب سے حافظ آباد میں 1694مستحقین میں 4کروڑ6لاکھ سے زائد گزارا الاؤنس کی۔۔۔

 امدادی رقوم تقسیم کی گئی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پنڈی بھٹیاں میں مستحقین میں امدادی رقوم کی تقسیم کے عمل کے جائزہ کے موقع پر کیا۔ ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر میاں ثنا اﷲ، سابق ایم پی اے میاں انتصار حسین بھٹی ودیگر بھی اس موقع پر موجود تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر