صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر صبا اصغر نے جناح ہال میں پرچم کشائی کی

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر صبا اصغر نے جناح ہال میں پرچم کشائی کی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر ، ارکان اسمبلی ارمغان سبحانی،منشااللہ بٹ ،طارق سبحانی، ڈی پی اوفیصل شہزاد ودیگرکے ہمراہ یوم آزادی کے موقع پر جناح ہال میں پرچم کشائی کی۔

 تقریب میں شہریوں کی کثیر تعدادنے شرکت کی ۔د ریں ڈپٹی کمشنر صبا اصغر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پریزن ہیلتھ کونسل کا اجلاس ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ میں ہوا۔ قیدیوں کے لیے معیاری طبی سہولیات کا عزم کرتے ہوئے قیدیوں کو بروقت اور معیاری علاج کی فراہمی کیلئے اہم فیصلے کیے گئے ۔ ادویات کی دستیابی کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت، ایمبولینس اور پیرا میڈیکل اسٹاف کی سہولت کا جائزہ لیا جائے ۔ کنسلٹنٹ ڈاکٹروں کے باقاعدہ دوروں پر زور دیا ۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، سپرنٹنڈنٹ جیل، میڈیکل آفیسرز اور ہیلتھ ماہرین نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سویٹ ہوم کے طلبا کی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں تعاون کرینگے : چیئرمین سی ڈی اے

پاکستانی عوام ملکی خودمختاری پر سمجھو تا نہیں کر ینگے ، چو دھری سالک

عبدالعلیم خان کی شہید میجر زیاد سلیم کے گھر آمد، والدہ سے ملاقات

کشمیریوں کا واحد سہارا مضبوط و مستحکم پاکستان ، صدر آزاد کشمیر

شہدا ، بزرگوں اور ہیروز کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں، وزیر صحت

پاکستان کی ڈیجیٹل ترقی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ، شزا فاطمہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ