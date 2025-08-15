صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کالجز کے زیر اہتمام پرچم کشائی کی پُر وقار تقریب

  • گوجرانوالہ
پنجاب کالجز کے زیر اہتمام پرچم کشائی کی پُر وقار تقریب

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)جشن آزادی کے موقع پر پنجاب کالجز گوجرانوالہ کے زیر اہتمام پرچم کشائی کی پُر وقار تقریب ہوئی۔ قومی پرچم سے مزین خوبصورت کیک بھی کاٹا گیا۔

 ڈائر یکٹر ایڈمنسٹریشن پنجاب کالجز گوجرانوالہ شہزاد رفیق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل شہزادی عارف، STEPکوآرڈینیٹر پروفیسر شفیق ، اساتذہ ، سٹاف اور طلبہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مہمان خصوصی شہزاد رفیق نے پرچم کشائی کے بعد کیک کاٹا جبکہ طلبہ نے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے ۔پنڈال کو خوبصورت بینرز اور غباروں سے سجایا گیا جنہیں فضا میں بھی چھوڑا گیا۔ شہزاد رفیق نے خطاب میں کہا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ لاکھوں جانوں کی قربانی کے بعد وطن کا حصول ممکن ہوا۔ طلبہ کووطن عزیز کی ترقی کیلئے دن رات محنت کرنی چاہیے ۔ تعلیم کا حصول ہی انکا نصب العین ہونا چاہیے ۔ اساتذہ اور طلبہ اپنی ذمہ داریاں دیانتداری اور محنت سے ادا کریں تو کوئی قوت پاکستان کو ترقی سے نہیں روک سکتی۔ آزادی کی قدر پوچھنی ہو تو کشمیر اور فلسطین کے لوگوں سے پوچھی جائے جو سخت پابندیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کی بدولت ہی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ بحیثیت قوم ہمیں ملی جذبے سے کام کرنا چاہیے تاکہ وطن کو سیسہ پلائی دیوار بنایا جا سکے ۔ اس موقع پر پنڈال ملی نغموں سے گونج اٹھا۔ طلبہ کا جذبہ دیدنی تھا۔ طلبہ میں ملی جذبے کو ابھارا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر کیپٹن(ر) ندیم ناصر کا ڈسٹرکٹ جیل کا خصوصی دورہ

ہمیں عہد کرنا ہو گا ملک کیلئے ہر قر بانی دینگے :نعیم سندھو

آئی ایم ایف سے نجات قوم کی حقیقی آزادی ہو گی :محبوب الزماں

کمالیہ: پرچم کشائی کی پُروقار تقریب ، پو دے بھی لگائے گئے

ینگ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے 2روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد

غیر قانونی تالہ بندی کیخلاف مزدوروں کا احتجاج ،نعرے بازی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ