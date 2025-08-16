صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرتا نوجوان قابو آ گیا

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرتا نوجوان قابو آ گیا

ڈسکہ ،موترہ(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار )پابندی کے باوجود ون ویلنگ کرنیوالا رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ۔تھانہ موترہ کے پولیس اہلکار پل نہربی آربی پر ناکہ لگائے کھڑے تھے کہ مہد نامی نوجوان موٹرسائیکل لیکرآیاجو پابندی کے باوجود ون ویلنگ کررہاتھا جس کو پولیس اہلکاروں نے قابو کرکے مقدمہ درج کرلیا۔

پابندی کے باوجود ون ویلنگ کرنیوالا رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ۔تھانہ موترہ کے پولیس اہلکار پل نہربی آربی پر ناکہ لگائے کھڑے تھے کہ مہد نامی نوجوان موٹرسائیکل لیکرآیاجو پابندی کے باوجود ون ویلنگ کررہاتھا جس کو پولیس اہلکاروں نے قابو کرکے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعلیمی بورڈ فیصل آباد2سال سے مستقل چیئرمین سے محروم

سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے زیرِ انتظام جشنِ آزادی ریس

جڑانوالہ:حکومت مساجد کو گرانے کا عمل بند کرے : امن کمیٹی

یونین کونسل نمبر 58میں شجرکاری اور پرچم کشائی کی تقریب

ٹوبہ: غیر معیاری دودھ فروخت کرنے والوں پر بھاری جرمانے

مسلم لیگ ن یوتھ ونگ سعودی عرب کی جدہ میں یوم آزادی پر تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن