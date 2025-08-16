صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:تلخ کلامی پر گھر میں داخل ہو کر اہلخانہ پر تشدد

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:تلخ کلامی پر گھر میں داخل ہو کر اہلخانہ پر تشدد

تتلے عالی(نامہ نگار )مرالی والہ میں گھر میں داخل ہو کر اہل خانہ پر تشدد، زخمی کر دیا۔ مرالی والہ کی(ع بی بی) کابیٹا سبحان گلی میں کھیل رہاتھا کہ۔۔۔

 احسن بلاوجہ گالی گلوچ کرنے لگا اوردونوں گھروں کو چلے گئے ۔تھوڑی دیر بعد عابد،احسن، احمد اور 2 نامعلوم مسلح ڈنڈے آگئے اور گھر میں داخل ہو کر(ع بی بی) اس کے بیٹے ،بیٹی اوروالدہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور شدید زخمی کر دیا،پولیس کی اطلاع پر ملزم فرار ہو گئے ،زخمیوں کو طبی امداد کیلئے نوشہرہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر اور آرپی او کا سیف سٹی کا دورہ،چہلم جلوسوں کا جائزہ

چہلم حضرت امام حسین ؓ کے موقع پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

شاہ پور کے مشہور ریسٹورنٹ پر چھاپہ،31کلوبدبودار گوشت برآمد

اے سی کا عزاداری جلوس کے روٹ کا معائنہ،ہدایات جاری کیں

تحریک انصاف کو انتقام کا نشانہ بنایا جارہا ،عوامی نفرت میں اضافہ ہوگا ، ذوالفقار علی بھٹی

آزاد ملک کے قید عوام نے جس طرح یوم آزادی منایا اسکی مثال نہیں ملتی ، منیب سلطان چیمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن