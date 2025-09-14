صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :بیرون ملک لے جانے کا جھانسہ دیکر سالی کو اغوا کر لیا

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )مختلف واقعات میں دوشیزہ سمیت دو افراد اغوا ہوگئے ۔ نجی گارڈن کا 10 سالہ علی راجباہ کے قریب کھیل رہا تھا کہ نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے جبکہ بیرون ملک لیجانے کا جھانسہ دیکر چھجوکی کے (ع) کی بیٹی کو اُسکا بہنوئی اغوا کرکے لے گیا۔

