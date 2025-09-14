کامونکے :بیرون ملک لے جانے کا جھانسہ دیکر سالی کو اغوا کر لیا
کامونکے (نامہ نگار )مختلف واقعات میں دوشیزہ سمیت دو افراد اغوا ہوگئے ۔ نجی گارڈن کا 10 سالہ علی راجباہ کے قریب کھیل رہا تھا کہ نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے جبکہ بیرون ملک لیجانے کا جھانسہ دیکر چھجوکی کے (ع) کی بیٹی کو اُسکا بہنوئی اغوا کرکے لے گیا۔
