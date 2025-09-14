سیالکوٹ :دشمنی پر فائرنگ سے 23سالہ نوجوان قتل
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر ) دیرینہ دشمنی پر نوجوان کو قتل کر دیا گیا ۔تھانہ صدر کے علاقہ گنہ کلاں میں مخالفین کی فائرنگ سے 23سالہ فصیح الدین زخمی ہو گیا ، اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس اور ریسکیوٹیم موقع پر پہنچ گئی ، ایمبولینس میں ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی جان کی بازی ہار گیا ۔
