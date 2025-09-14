صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :دشمنی پر فائرنگ سے 23سالہ نوجوان قتل

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :دشمنی پر فائرنگ سے 23سالہ نوجوان قتل

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر ) دیرینہ دشمنی پر نوجوان کو قتل کر دیا گیا ۔تھانہ صدر کے علاقہ گنہ کلاں میں مخالفین کی فائرنگ سے 23سالہ فصیح الدین زخمی ہو گیا ، اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس اور ریسکیوٹیم موقع پر پہنچ گئی ، ایمبولینس میں ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی جان کی بازی ہار گیا ۔

دیرینہ دشمنی پر نوجوان کو قتل کر دیا گیا ۔تھانہ صدر کے علاقہ گنہ کلاں میں مخالفین کی فائرنگ سے 23سالہ فصیح الدین زخمی ہو گیا ، اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس اور ریسکیوٹیم موقع پر پہنچ گئی ، ایمبولینس میں ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی جان کی بازی ہار گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن ، 2 ہزار کلو ناقص پتی ، 5 ہزار لٹر دودھ تلف

میپکو ریجن میں 15ستمبر کو بجلی کی فراہمی معطل رہے گی

ضلع وہاڑی میں ایچ پی وی ویکسی نیشن قومی مہم کا افتتاح

میلسی کے 31دیہات سیلاب سے متاثر،سینکڑوں افراد بے گھر

لودھراں میں گندم و آٹا ذخیرہ اندوزوں کیخلاف کریک ڈاؤن

مختلف ٹریفک حادثات میں 7افراد زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل