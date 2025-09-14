صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹری سیاحت کا وزیر آباد میں شیر شاہ سوری کی تاریخی ڈاک چوکی کا دورہ

  • گوجرانوالہ
سیکرٹری سیاحت کا وزیر آباد میں شیر شاہ سوری کی تاریخی ڈاک چوکی کا دورہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)وزیرِاعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایات پر تاریخی ورثے کے تحفظ اور بحالی کے سلسلے میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے سیکرٹری سیاحت احسان اللہ بھٹہ اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے وزیرآباد میں واقع شیر شاہ سوری کے۔۔۔

 دور کی تاریخی ڈاک چوکی کا دورہ کیا۔ سیکرٹری سیاحت نے ہدایت دی کہ ڈاک چوکی کی اصل شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے مرمتی کاموں کو جدید اصولوں کے مطابق جلد مکمل کیا جائے اور مقامی کمیونٹی کو بھی منصوبے کا حصہ بنایا جائے تاکہ ثقافتی شعور کو فروغ دیا جا سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن ، 2 ہزار کلو ناقص پتی ، 5 ہزار لٹر دودھ تلف

میپکو ریجن میں 15ستمبر کو بجلی کی فراہمی معطل رہے گی

ضلع وہاڑی میں ایچ پی وی ویکسی نیشن قومی مہم کا افتتاح

میلسی کے 31دیہات سیلاب سے متاثر،سینکڑوں افراد بے گھر

لودھراں میں گندم و آٹا ذخیرہ اندوزوں کیخلاف کریک ڈاؤن

مختلف ٹریفک حادثات میں 7افراد زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل