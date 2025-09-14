سیکرٹری سیاحت کا وزیر آباد میں شیر شاہ سوری کی تاریخی ڈاک چوکی کا دورہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)وزیرِاعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایات پر تاریخی ورثے کے تحفظ اور بحالی کے سلسلے میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے سیکرٹری سیاحت احسان اللہ بھٹہ اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے وزیرآباد میں واقع شیر شاہ سوری کے۔۔۔
دور کی تاریخی ڈاک چوکی کا دورہ کیا۔ سیکرٹری سیاحت نے ہدایت دی کہ ڈاک چوکی کی اصل شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے مرمتی کاموں کو جدید اصولوں کے مطابق جلد مکمل کیا جائے اور مقامی کمیونٹی کو بھی منصوبے کا حصہ بنایا جائے تاکہ ثقافتی شعور کو فروغ دیا جا سکے ۔