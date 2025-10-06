صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قوموں کی ترقی میں استاد کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے :سعید اختر

  • گوجرانوالہ
قوموں کی ترقی میں استاد کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے :سعید اختر

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار ) اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر لدھیوالہ کے سرکاری و نجی تعلیمی اداروں میں چھٹی کے باوجود تقریبات کا انعقاد اساتذہ کرام کو تعلیمی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا تفصیل کے مطابق ٹیچر ڈے کے حوالے سے۔۔۔

لدھیوالہ کوٹ اسحاق میں چھٹی کے باوجود تقریبات کا انعقاد کیا گیا گورنمنت گرلز ہائر سکینڈری سکول لدھیوالہ میں منعقد ہونے والی تقریب میں پرنسپل سعید اختر نے طلبا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ استاد معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے قوموں کی ترقی میں استاد کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیوں کے نرخ کم نہ ہوسکے، ٹماٹر 480 روپے کلو ہوگئے

یوم اساتذہ پر پیف کی تقریب، ہیرو ایوارڈز، کیش پرائزز تقسیم

عالمی معیار کے عجائب گھر پنجاب کو پُرکشش بنائینگے : سیکرٹری سیاحت

آئی جی کی زیر صدارت سکیورٹی، انسدادِ جرائم پراجلاس

اپنی چھت اپنا گھر پروگرام، 86 ہزار خاندان مستفید

کسان بچائوروڑ کارواںمیں ہزاروں کسان شریک ہونگے : جاوید قصوری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر