گندم کی زیادہ پیداوار اور انسدادِ سموگ کیلئے آگاہی سیمینار
فصلوں کی باقیات کو جلانے کی روک تھام ،سموگ کے خاتمے کی خصوصی مہم
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر) محکمہ زراعت توسیع گوجرانوالہ کے زیر اہتمام انسدادِ سموگ اور گندم کی زیادہ پیداوار کے حوالے سے آگاہی سیمینار منعقد ہوا، جس میں کسانوں، زمینداروں اور کاشتکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر(ریونیو) شبیر حسین بٹ، اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورکاں محسن ڈھلوں اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ڈاکٹر جاوید اختر پڈھیار نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر گندم کی پیداوار میں اضافہ، فصلوں کی باقیات کو جلانے کی روک تھام اور سموگ کے خاتمے کیلئے خصوصی مہم شروع کی گئی ہے ۔انہوں نے کہا کہ فصلوں کی باقیات جلانے سے پیدا ہونے والا دھواں سموگ، ماحولیاتی آلودگی اور انسانی صحت کیلئے خطرناک ہے ، جس سے آنکھوں، ناک اور سانس کی بیماریاں بڑھتی ہیں۔ کسانوں پر لازم ہے کہ وہ باقیات جلانے کے بجائے جدید مشینری سے انہیں زمین میں شامل کریں ۔