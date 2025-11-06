صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ کزن گروپ کے وفد کی یوسف رضا گیلانی سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ کزن گروپ کے وفد کی یوسف رضا گیلانی سے ملاقات

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)قائم مقام صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ ملک کی صنعت وحرفت میں گوجرانوالہ کا ایک مقام ہے ،پیپلز پارٹی کی قیادت سنٹرل پنجاب کے عوام کو اپنے دل کے قریب سمجھتی ہے۔

 ان خیالات کا اظہار انہوں نے گوجرانوالہ کزن گروپ کے وفد سے ایوان صدر میں بات چیت کرتے ہوئے کیا ، وفد کی قیادت صغیر بٹ نے کی ، وفد کے ارکان نے حالیہ سیلاب میں ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں متاثرین کی بحالی اور امدادی کاموں میں دن رات ایک کرکے لوگوں کی خدمت کرنے پر گیلانی فیملی کو خراج تحسین پیش کیا ، انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو گوجرانوالہ کے دورے کی دعوت بھی دی جو انہوں نے قبول کرلی، وفد میں کبیر بٹ ، رانا طلال ارشد ، احتشام شامی ، رانا محسن خالد ، کامران خالد بٹ ، منیر حسین اور عالمگیر بٹ شامل تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ ،پائل فاؤنڈیشن کا نصف کام مکمل

مریم اورنگزیب اور حنیف عباسی ملا قات، ریلوے کے ترقیاتی منصوبوں پر اتفاق

نئے کینیڈین ہائی کمشنر کی گورنر پنجاب سے ملاقات

مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کیلئے ساڑھے 4 ارب منظور

فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کیلئے فنڈزکے تعین کا فیصلہ

جنرل ہسپتال :پروسٹیٹ کے جدید علاج کا کامیاب تجربہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن