صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سسرالی رشتہ داروں کا بہو اور اسکی ماں ،بہن پر تشدد

  • گوجرانوالہ
سسرالی رشتہ داروں کا بہو اور اسکی ماں ،بہن پر تشدد

سمبڑیال،ڈسکہ(سٹی رپورٹر،نامہ نگار)سسرالی رشتہ داروں کا بہو اور اسکی ماں،بہن پر تشدد مقدمہ درج کرلیاگیا۔محرم بی بی کی شادی 2023میں گلوٹیاں خورد کے موسیٰ بٹر کے ساتھ ہو ئی جو بیرون ملک مقیم ہے اورانکی ایک بیٹی بھی ہے محرم بی بی اپنے والدہ فرزانہ کوثر ،چھوٹی بہن فاطمہ بی بی کے ہمراہ اپنے سسرال آئی تو ملزم لقمان ،اسکی ساس ریحانہ بی بی اور سسر مختار نے گالی گلوچ کی ملزم لقمان نے محرم بی بی کو مارا پیٹا اسکی بہن فاطمہ بی بی نے چھڑایا تو ملزم مختار اور ریحانہ بی بی نے اس پر تشدد کیا ۔

سسرالی رشتہ داروں کا بہو اور اسکی ماں،بہن پر تشدد مقدمہ درج کرلیاگیا۔محرم بی بی کی شادی 2023میں گلوٹیاں خورد کے موسیٰ بٹر کے ساتھ ہو ئی جو بیرون ملک مقیم ہے اورانکی ایک بیٹی بھی ہے محرم بی بی اپنے والدہ فرزانہ کوثر ،چھوٹی بہن فاطمہ بی بی کے ہمراہ اپنے سسرال آئی تو ملزم لقمان ،اسکی ساس ریحانہ بی بی اور سسر مختار نے گالی گلوچ کی ملزم لقمان نے محرم بی بی کو مارا پیٹا اسکی بہن فاطمہ بی بی نے چھڑایا تو ملزم مختار اور ریحانہ بی بی نے اس پر تشدد کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پیپلز بس ، ای وی ٹیکسی کو سیف سٹی نیٹ ورک سے منسلک کرنیکا فیصلہ

سیف سٹی کیمروں کی مدد سے سنگین وارداتوں میں ملوث 11 ملزمان پکڑے گئے

9روز میں 37ہزار ای چالان ،مالیت 8کروڑ سے زائد

ڈمپر ٹکر کیس:لیاقت محسود کی عبوری ضمانت میں 11نومبر تک توسیع

ٹریفک حادثات میں دو افراد چل بسے

سگ گزیدگی سے 4معصوم بچے زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ