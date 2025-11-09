صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای بز پورٹل سے لائسنسنگ لینا آسان ہوگیا، آصف طفیل

  • گوجرانوالہ
ای بز پورٹل سے لائسنسنگ لینا آسان ہوگیا، آصف طفیل

ساہیوال ڈویژن میں 456درخواستیں جمع، 329منظورکی جاچکیں، کمشنر

ساہیوال (خبرنگار) کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹرآصف طفیل نے کہا ہے کہ کاروبار کرنے میں آسانی فراہم کرنے کیلئے ای بز پورٹل کا آغاز ہو گیا ہے جس کے ذریعے لائسنسنگ حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق ساہیوال ڈویژن میں ابھی تک 456درخواستیں جمع ہو چکی ہیں جن میں سے 329 درخواستیں منظور بھی کی جا چکی ہیں تاکہ درخواست دہندہ فوری کاروبار شروع کر سکیں۔ انہوں نے یہ بات اپنے دفتر میں ای بز پورٹل کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی جس میں تینوں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز شاہد محمود، احمد عثمان جاوید، آصف رضا اور ڈائریکٹر ڈیویلپمنٹ شفیق احمد ڈوگر نے بھی شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیکرٹری ٹورازم ڈاکٹر احسان بھٹہ کا ہڑپہ کا دورہ، کھدائی کی پیش رفت کا جائزہ

وی سی کی مزار اقبال ؒپر حاضری

شاہ حسین ایکسپریس منسوخ

بچوں کے علاج کیلئے ساڑھے 24لاکھ جاری

1831زخمیوں کی طبی امداد

تندرست ہونے کے باوجود بھیک مانگنے والے کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر