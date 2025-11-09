بغیر نمبر گاڑیوں ، ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز کیخلاف جنرل ہولڈ اپ
ضلع بھر میں ناکہ بندی،200 گاڑیوں کے چالان ،موقع پر 9 لاکھ روپے کی ریکوری
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا بغیر نمبر گاڑیوں اور ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز کیخلاف جنرل ہولڈ اپ، ضلع بھر میں مختلف مقامات پر ناکہ بندی کر کے 200 گاڑیوں کے چالان کئے گئے ،موقع پر 9 لاکھ روپے کی ریکوری بھی کی گئی ۔ ڈائریکٹر ایکسائز ثوبیہ مالک کی ہدایت پر ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر ز اور نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن نہ کر انے والوں کیخلاف ضلع بھر میں جنرل ہولڈ اپ کیا گیا۔ ایکسائز کے افسر و ں و اہلکار وں نے جنرل بس سٹینڈ،اروپ موڑ،علی پورچٹھہ بائی پاس،جناح چوک،جی ٹی روڈ چند دا قلعہ،عالم چوک،کوٹ لدھا،قلعہ دیدار سنگھ،کامونکے ،نوشہرہ ورکاں سمیت مختلف مقامات پر ناکہ بندی کی ۔
جنرل ہولڈ اپ کے دوران 1200گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی جن میں 200گاڑیوں کے چالان کئے گئے ،جن سے موقع پر ای پے منٹ کے ذریعے 9 لاکھ روپے ٹوکن ٹیکس جمع کیا گیا جبکہ رجسٹریشن نہ کرانے پر40گاڑیوں کو بند کر دیا، اس کے علاوہ 14 لاکھ روپے کے چالان کئے گئے جن کے کاغذات قبضہ میں لئے گئے ہیں جو چالان جمع کرانے کے بعد واپس کئے جا سکیں گے ۔ڈائر یکٹر ایکسائز ثوبیہ مالک کاکہنا ہے کہ نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن نہ کرانے والوں کو رعایت نہیں دی جائیگی۔