صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد :ڈینگی بخار سے بچاؤ اور آگاہی کیلئے ریلی

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد :ڈینگی بخار سے بچاؤ اور آگاہی کیلئے ریلی

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈینگی بخار سے بچاؤ اور آگاہی کیلئے ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر حماد چیمہ اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن اختر علی خان کی قیادت میں ریلی نکالی گئی

ریلی میں اختر علی خان چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن ضلع وزیرآباد اظہر اقبال ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ضلع وزیرآباد چوہدری محمد فاروق ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر وزیرآباد پرنسپل نظام آباد ہائی سکول عبد الوحید،عثمان علی گوندل سنیئر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول بھروکے چیمہ ،ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زنانہ ضلع وزیرآباد میڈم سیماب کرن اور محکمہ تعلیم کے افسر وں اور شہریوں نے شرکت کی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیکٹرایچ9اور آئی 9میں آپریشن،درجنوں غیر قانونی تعمیرات مسمار

یکم دسمبر سے غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس کیخلاف کریک ڈاؤن

اسلام آباد: سوئی ناردرن گیس سپورٹس گالا 2025کا افتتاح

ڈینگی پھیلاؤ میں کمی، اسلام آباد میں 12نئے کیسز رپورٹ

یوم اقبالؒ پر انجمن فیض الاسلام میں سیمینار ،غربا میں رضا ئیاں تقسیم

عالمی چیلنجز کا حل صرف فکرِ اقبال میں پوشیدہ ، اورنگزیب کھچی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر