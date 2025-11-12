صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:غذائی معیار کی خلاف ورزی پر 7اداروں کو جرمانے

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی گجرات کی ٹیموں کی جانب سے حفظانِ صحت کے معیار کو یقینی بنانے کیلئے مختلف علاقوں میں 105 معائنہ جات کیے گئے ، دورانِ چیکنگ 34 دکانوں اور کھانے پینے کے مراکز کو امپرومنٹ نوٹسز جاری کئے گئے جبکہ 14 کو ہدایات دی گئیں۔

غذائی معیار کی خلاف ورزی پر 7 اداروں کو مجموعی طور پر 89 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک عوامی شکایت کا ازالہ کیا گیا، 2 فوڈ سیمپل ٹیسٹنگ کیلئے حاصل کیے گئے اور کلوگرام زائدالمیعاد خوراک تلف کی گئی۔

