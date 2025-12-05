صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکلا کے حقوق کیلئے ہر ممکن اقدام کئے جائینگے :اعجاز اشرف

  • گوجرانوالہ
وکلا کے حقوق کیلئے ہر ممکن اقدام کئے جائینگے :اعجاز اشرف

ڈسکہ(نامہ نگار)بار ایسوسی ایشن ڈسکہ کے انتخابات کے سلسلے میں پروفیشنل لائرز گروپ کے امیدوار برائے صدر اعجاز اشرف گورائیہ ،امیدوار برائے جنرل سیکرٹری ملک فیضان اشرف تھہیم کی جانب سے بار ممبر ز کے اعزاز میں ناشتہ کا اہتمام کیا گیا۔

تقریب میں بارایسوسی ایشن ڈسکہ کے سینئر ممبران ،چیئرمین پروفیشنل لائرز گروپ سینئر قانون دان محمد انور مغل ،محمد جمیل چودھری ایڈووکیٹ ،عنصر وقاص ساہی ،محمد عمران بٹ ،رانا جاوید منج ،نسیم الحسن میتلا ،اظہر نذیر دھاریوال ،محمد افضل سدھو ،شہنشاہ بٹ ایڈووکیٹ ،محمد آصف باجوہ ایڈووکیٹ،میاں ناصر ،جونیئر وکلا کے علاوہ صدر صرافہ ایسوسی ایشن رانا محمد شبیر ،محمد جمیل بٹ نے بھر پور شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کر تے ہو ئے اعجاز اشرف گورائیہ ، ملک فیضان اشرف تھہیم نے کہا کہ وکلا برادری ہمار ا قیمتی اثاثہ ہے اور ان کے حقوق کے تحفظ، مسائل کے حل اور پیشہ ورانہ ترقی کے لیے ہر ممکن اقدام کئے جائیں گے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ وکلا کی بڑی تعداد کندھے سے کندھا ملا کر ان کا ساتھ دے رہی ہے اور وہ بھاری اکثریت سے کامیا ب ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال خوشاب کا اچانک دورہ

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ستھرا پنجاب میں ضم کرنے کیلئے اجلاس

خصوصی بچوں کے فن پاروں، ووکیشنل کام کی نمائش کا انعقاد

ڈی سی میانوالی کا شہر کا دورہ،ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی معائنہ

غریب شہری کی 2 کنال 9 مرلہ اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کروا لی گئی

ادبی فورم ہم سخن بھیرہ کی مجلسِ عاملہ کا اجلاس،خصوصی نشست منعقد کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ