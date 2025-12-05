صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ ، موترہ(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار )ایک شخص نے چھری کے وار کرکے باپ اور بیٹوں کو زخمی کردیا۔ تھانہ موترہ کے علاقہ ساہنے والی کے اشفاق نے پولیس کودرخواست دی کہ وہ اپنے بیٹوں اسد ا ورحمزہ کے ہمراہ گھرمیں موجودتھاکہ اسی دوران ملزم زوہیب مسلح چھری گھرمیں گھس آیا اور آتے ہی باپ اور بیٹوں کو چھری کے وارکرکے زخمی کردیا ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

