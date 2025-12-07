صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3بجلی چورپکڑے گئے

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار)بجلی چوری کرنے پر خاتون سمیت 3بجلی چورپکڑے گئے ۔ ایمن آباد اور واہنڈو پولیس نے ایس ڈی او عمیر ظہیر اور رمضان کی درخواستوں پر ڈائریکٹ تاریں لگاکر بجلی چوری کرنے پر پورنپور کے قاسم ،گونا عور کی صفیہ بیگم اور ارشد کیخلاف مقدمات درج کرلیے گئے ۔

