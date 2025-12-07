صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین مقامات سے ہزاروں مالیت کاسامان چوری

  • گوجرانوالہ
تین مقامات سے ہزاروں مالیت کاسامان چوری

تتلے عالی(نامہ نگار)تین مقامات سے ہزاروں مالیت کاسامان چوری ہوگیا۔قلعہ نوہد سنگھ میں عبدالرحمن کا20ہزار کا سامان ،تتلے عالی میں خرم کی 50ہزار روپے مالیتی ریڑھی گلی سے چوری ہو گئی،بڈھا گورائیہ میں زمیندار اسد کی زرعی موٹر چوری ہو گئی۔تتلے عالی پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

تین مقامات سے ہزاروں مالیت کاسامان چوری ہوگیا۔قلعہ نوہد سنگھ میں عبدالرحمن کا20ہزار کا سامان ،تتلے عالی میں خرم کی 50ہزار روپے مالیتی ریڑھی گلی سے چوری ہو گئی،بڈھا گورائیہ میں زمیندار اسد کی زرعی موٹر چوری ہو گئی۔تتلے عالی پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب :سولر سسٹم کے نرخوں میں غیر معمولی کمی

ڈسپیوٹ ریزو لیشن کمیٹی کا اجلاس ،13 کیسز کی سماعت

سی پی او کا دورہ ہمدرد ویلفیئر ٹرسٹ، مریضوں سے ملاقات

ملتان میں ناجائز اسلحہ رکھنے پر دو افراد گرفتار

کوٹ ادو:چینی کی قیمت میں کمی

کمرشل آرڈر کی خلاف ورزی پر ایک شخص کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل