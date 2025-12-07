سہولت بازار میں سستی معیاری اشیا فراہم:افضل کھوکھر
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)عوام کو سہولیات فراہمی کیلئے بھرپوراقدامات کئے جارہے ہیں، سہولت بازار میں بازار سے سستی اور معیاری اشیا کی فراہمی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کا عملی ثبوت ہے ۔
ان خیالات کا اظہار چیئرپرسن پنجاب سہولت بازاراتھارٹی ایم این اے افضل کھوکھر نے سہولت بازار وزیرآبادکی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے کیا۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نوید احمد،ایم پی ایز عدنان افضل چٹھہ،وقار چیمہ اسسٹنٹ کمشنر جواد پیر زادہ،ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشن ملک صدام کھوکھر،رادل بھائی انچارج عبد اللہ تبسم بھی موجود تھے ۔افضل کھوکھر نے کہا وزیراعلیٰ مریم نواز اپنے والد نواز شریف کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے عوام کو زندگی کی تمام تر سہولیات کی فراہمی کیلئے بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہیں،دوسرے صوبوں کے عوام پنجاب میں حکومتی اقدامات پر رشک کررہے ہیں اور اپنے علاقوں میں پنجاب جیسے اقدمات کے خواہاں ہیں، یہ سہولت بازار وزیراعلی ٰ کاعوام کو تحفہ ہے جہاں دکانداروں کو مناسب کرایہ پر مفت بجلی اور صفائی و سکیورٹی کے ساتھ دکانیں دی گئی ہیں ، سہولت بازاروں کی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائیگی کہ یہاں عوام کو مناسب معیاری اشیامیسر آ سکیں۔دوکانداروں اور وزیرآباد کے عوام نے سہولت بازار کو خوش آئند قرار دیا اورکہا ان بازاروں کے قیام سے مہنگائی میں کمی آئیگی،سینکڑوں افراد کو روزگار بھی میسر آیا ہے ۔