ڈی سی کا چک چہور اورٹی ایچ کیو کوٹلی لوہاراں کادورہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر کا جائیداد کی تقسیم کا جائزہ لینے کیلئے تحصیل سیالکوٹ کے موقع چک چہور کا دورہ کیا اورفریقین کے دلائل سنے ، ریونیو ریکارڈ کی پڑتال کی۔ اس موقع پر متعلقہ ریونیو افسربھی موجود تھے ۔
ڈپٹی کمشنر صبا اصغر نے ریونیو افسروں کو ہدایت کی کہ وہ ڈی آر سی کے کیسز میں موقع کا معائنہ کرکے رپورٹ دیا کریں۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوٹلی لوہاراں کا بھی دورہ کیا، ڈپٹی کمشنر نے او پی ڈی، لیب، فارمیسی اور وارڈز کا معائنہ کیا اور زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور ان سے ملنے والی طبی سہولیات کی بابت استفسار کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈیوٹی روسٹر کے مطابق ڈاکٹرز اور سٹاف کی حاضری چیک کی اور صفائی کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے میڈیا کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت کے مطابق ہسپتالوں میں عوام الناس کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جارہا ہے ۔ طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ مریضوں کو ادویات بھی مفت فراہم کی جارہی ہیں۔