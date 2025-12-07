صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقدمہ کی پیروی کرنے پردھمکیاں،مقدمہ درج

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)دو افراد کی مقدمہ کی پیروی کرنے والے شہری کو سنگین نتائج کی دھمکیاں،پولیس رپورٹ کے مطابق سمبڑیا ل کچہری سے واپس کارپر سوار ہوکر اپنے گاؤں ماجرہ کلاں جاتے ہوئے تین افراد گلزار، اسجد اورعبدالخالق کودوموٹر سائیکل سوار وں نے اسلحہ کے زورپر روک لیا اورکہا کہ مقدمہ کی پیروی چھوڑ دو ورنہ جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے ۔تھانہ ایئرپورٹ پولیس نے درخواست پر دوملزموں خرم شہزاد اورراشد نذیر کیخلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی ۔

