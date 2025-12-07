صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرپی اوکی پولیس لائنز میں یاد گار شہدا پر حاضری

  • گوجرانوالہ
آرپی اوکی پولیس لائنز میں یاد گار شہدا پر حاضری

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)آرپی اوخرم شہزاد حیدر وڑائچ کی اشرف مارتھ شہید پولیس لائنز گوجرانوالہ یاد گار شہدا پر حاضری ، شہدا کے ایصالِ ثواب کیلئے فاتحہ خوانی کی۔پولیس کے چاق و چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔

خرم شہزاد نے اشرف مارتھ شہید پولیس لائنز گوجرانوالہ کا وزٹ کیا۔اس موقع پر سٹی پولیس آفیسرڈاکٹر سردارغیاث گل خاں اور ایس پی ہیڈ کوارٹرز بھی انکے ہمراہ موجود تھے ۔ شہداکو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے آر پی او خرم شہزاد نے کہا سٹی پولیس گوجرانوالہ 103شہدا کی وارث ہے اورہمارے شہدا جنہوں نے اپنے آج کو قوم کے کل پر قربان کرکے فرض شناسی کی عظیم تاریخ رقم کی ہے ۔ ہم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرینگے ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پولیس فورس قانون کی حکمرانی اور عوام کے تحفظ کا مضبوط ستون ہے ، گورنر

طلبا جدت ،دیانت اورخدمت کوشعاربنائیں،وزیراعلیٰ

پولیس کی پراپرٹیز واپس پولیس کو دینا ہوں گی،ہائیکورٹ

کے الیکٹرک کی بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں جاری

خالی پلاٹ سے 12 سالہ بچے کی لاش برآمد، شناخت بھی ہوگئی

میرپور خاص:گلی میں کچرا پھینکنے پرجھگڑا، فائرنگ سے 4زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل