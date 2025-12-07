صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیلٹر ہوم میں خواتین کے حقوق،تشدد سے بچاؤپرتقریب

  • گوجرانوالہ
شیلٹر ہوم میں خواتین کے حقوق،تشدد سے بچاؤپرتقریب

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی نے شیلٹر ہوم میں خواتین کے حقوق کے تحفظ اور تشدد سے بچاؤ کے حوالے سے جاری 16 روزہ آگاہی مہم میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی ۔

ایم این اے شازیہ فرید ،ڈائریکٹر سوشل اینڈ بیت المال گوجرانوالہ ڈویژن ویلفیئر ارشاد وحید ،ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر میڈم سمیرا اقبال ،ڈسٹرکٹ وویمن پروٹیکشن اتھارٹی/اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شاہدہ وارث ،انچارج ویمن انکلیو مس طیبہ ،علی گوندل، سائیکالوجیسٹ اور میڈیکل آفیسر کے علاؤہ دیگر خواتین اورافسراس موقع پر موجود تھے ۔ خواتین کو حقوق بارے آگاہی دی گئی۔ کمشنر نوید حیدر نے خطاب میں کہا خود آگہی خواتین کو نا صرف بااختیار بناتی ہے بلکہ انہیں اپنے مستقبل کے بہتر فیصلے کرنے میں بھی مدد دیتی ہے ۔ شازیہ فرید نے خطاب کرتے کہا حکومت پنجاب خواتین کے حقوق کے تحفظ کیلئے گرانقدر خدمات انجام دے رہی ہے اورانکی بہبود کیلئے عملی اقدامات اٹھا رہی ہے ۔ ارشاد وحیداورمس طیبہ نے بھی خطاب کیا۔ آخر میں خواتین اور بچوں میں گرم ملبوسات اور انعامات تقسیم کیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لاہور کو ڈسٹر کٹ نارتھ ،ساؤتھ میں تقسیم کرنے پر غور

امریکا غزہ معاہدے پر مؤثرعملدرآمدکرائے :طاہر اشرفی

بلدیاتی قانون میں ضروری ترامیم کی جائیں:جماعت اسلامی

رکشہ ڈرائیورز کا مقدمات ‘ بھاری جرمانوں کیخلاف مظاہرہ

پنجاب یونیورسٹی: افسران و ملازمین اضافی کام کے معاوضہ سے محروم

ڈی سی کا قصور بھر کا تفصیلی دورہ صفائی‘ تجاوزات پر سخت احکامات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل