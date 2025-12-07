صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلی محلوں میں شادی تقریبات ،بجلی چوری عروج پر

  • گوجرانوالہ
گلی محلوں میں شادی تقریبات ،بجلی چوری عروج پر

شہریوں نے عمارتوں ،گلیوں کو برقی قمقوں سے روشن کرنے کیلئے ڈائریکٹ تاریں لگانا شروع کردیں ، بچلی چوری پر کارروائی کیلئے تمام سب ڈویژنزمیں چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)شادیوں کا سیز ن شروع، تقریبات بڑھنے پر گلی محلوں میں بجلی چوری بھی عروج پر پہنچ گئی ۔بعض شہریوں نے عمارتوں اور گلیوں کو برقی قمقوں کو روشن کرنے کیلئے رات کے اوقات میں ڈائریکٹ تاریں لگانا شروع کردیں جسکی روک تھام کیلئے گیپکو نے تمام سب ڈویژنوں کے ایس ڈی اوز کی زیر نگرانی چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جو ہر شادی کی تقریب والے گھر اورگلی کا معائنہ کریں گی۔ ذرائع کے مطابق شادیوں کی تقریبات میں ریکارڈ اضافہ ہوتے ہی بجلی چوری میں بھی اضافہ ہوگیا ہے جس سے گیپکو کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچنے کاخدشہ ہے ۔ گلی محلوں میں شادی بیاہ کی تقریبات کے دواران عمارتوں، گلیوں کو سجانے کیلئے مختلف اقسام کی لائٹنگ کو ڈائریکٹ تاریں لگا کر چلایا جارہاہے جس پر گیپکو نے گوجرانوالہ ڈویژن کی سب ڈویژنوں میں چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جو شادی بیاہ کی تقریبات میں بجلی چوری میں ملوث ذمہ داران کیخلاف مقدمات درج کرائیں گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پولیس فورس قانون کی حکمرانی اور عوام کے تحفظ کا مضبوط ستون ہے ، گورنر

طلبا جدت ،دیانت اورخدمت کوشعاربنائیں،وزیراعلیٰ

پولیس کی پراپرٹیز واپس پولیس کو دینا ہوں گی،ہائیکورٹ

کے الیکٹرک کی بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں جاری

خالی پلاٹ سے 12 سالہ بچے کی لاش برآمد، شناخت بھی ہوگئی

میرپور خاص:گلی میں کچرا پھینکنے پرجھگڑا، فائرنگ سے 4زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل