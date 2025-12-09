صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران چودھری قومی امن فورس کمیٹی کینیڈا چیپٹر کے چیئرمین مقرر

  • گوجرانوالہ
عمران چودھری قومی امن فورس کمیٹی کینیڈا چیپٹر کے چیئرمین مقرر

گجرات(سٹی رپورٹر)مرکزی چیئرمین مظہر سخاوت وٹو کی منظوری سے عمران چودھری کو قومی امن فورس کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی، حکومتِ پاکستان کے کینیڈا چیپٹر میں بطور چیئرمین تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا، نوٹیفکیشن فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔

مرکزی چیئرمین مظہر سخاوت وٹو کی منظوری سے عمران چودھری کو قومی امن فورس کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی، حکومتِ پاکستان کے کینیڈا چیپٹر میں بطور چیئرمین تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ، نوٹیفکیشن فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

یونیورسٹی آف سرگودھا چین میں کیمپس اور ہسپتال قائم کر یگی

پولیس خدمت مراکز پر سہولیات کی فراہمی بہتر بنانیکی ہدایت

گٹروں کے ڈھکن چوروں کیخلاف سخت کارروائی کا حکم

مقدمہ بازی کی رنجش پر مدعی کو اغواء کرنے کی کو شش ناکام

اسد عباس مگسی کا کیڈٹ کالج عیسیٰ خیل کا تفصیلی د ورہ

حکومت طلباء و طالبات کو سہولیات فراہم کرنے کیلئے کوشاں:عاصم شیر میکن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس