صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حلقہ کی محرومیاں دور کرنا اولین ترجیح ہو گی:بلال فاروق تارڑ

  • گوجرانوالہ
حلقہ کی محرومیاں دور کرنا اولین ترجیح ہو گی:بلال فاروق تارڑ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ایم این اے بلال فاروق تارڑ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) نے ہمیشہ عوامی خدمت کو اپنا نصب العین بنایا ،حلقہ کی محرومیاں دور کرنا میری اولین ترجیح ہوگی۔۔۔

 وزیر اعظم شہباز شریف کی رہنمائی میں ملک معاشی استحکام، ترقی اور روزگار کے ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ،محترمہ مریم نواز کی حکومت ترقی کے ریکارڈ قائم کر رہی۔ منیر بھٹہ سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کر تے ہوئے انہوں نے کہا کہ حلقہ کے عوام سے جڑا رہوں گا اور ترقیاتی کام ترجیح ہونگے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

یونیورسٹی آف سرگودھا چین میں کیمپس اور ہسپتال قائم کر یگی

پولیس خدمت مراکز پر سہولیات کی فراہمی بہتر بنانیکی ہدایت

گٹروں کے ڈھکن چوروں کیخلاف سخت کارروائی کا حکم

مقدمہ بازی کی رنجش پر مدعی کو اغواء کرنے کی کو شش ناکام

اسد عباس مگسی کا کیڈٹ کالج عیسیٰ خیل کا تفصیلی د ورہ

حکومت طلباء و طالبات کو سہولیات فراہم کرنے کیلئے کوشاں:عاصم شیر میکن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس