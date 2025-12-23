صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:تحصیل بھر میں سینکڑوں ایکڑ پر تربوز وسبزی کاشت

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:تحصیل بھر میں سینکڑوں ایکڑ پر تربوز وسبزی کاشت

سرد موسم سے بچانے کیلئے پلاسٹک سے ڈھانپ دیا گیا، فصل فروری میں تیار ہوگی

تتلے عالی(نامہ نگار )موسمی اثرات سے بچاؤ کے اقدامات کرتے ہوئے تحصیل بھر میں سینکڑوں ایکڑ پر تربوز وسبزی کاشت کرلی گئی۔ تفصیلات کے مطابق اگیتی فصل کیلئے تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں سینکڑوں ایکڑ رقبہ پر کیاریوں میں تربوز،ٹینڈے ،ٹینڈیاں، کدو،کھیرا،ٹماٹر،ہری مرچ سمیت دیگر سبزیاں کاشت کی جا رہی ہیں،فصل کو سخت سردی ،کورے اور موسمی اثرات سے سے بچانے کیلئے انہیں پلاسٹک ڈھانپا گیا ہے ،سخت سردی اور کورا ختم ہونے پر فروری میں پودے بڑے ہوتے ہی فصل سے پلاسٹک ہٹا دیا جائیگا ،دھوپ میں پرورش پانے والے پودوں کی فصل فروری، مارچ میں تیار ہوکر منڈیوں کو پہنچنا شروع ہو جائیگی ۔کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ سایہ کے بغیر کاشت کی گئی سبزی وتربوزسخت سردی کو برداشت نہیں کر پاتے اور جھلسنے سے فصل برباد ہو جاتی ہے جس سے کاشتکار کو نقصان پہنچتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جعلی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ متحرک دکانداروں سے بغیر رسید پیسے وصول، گرانفروشی بڑھ گئی

کمشنر فیصل آباد آفس کے مسیحی ملازمین میں عیدی تقسیم

ستھرا پنجاب:صفائی پر سمجھوتہ نہیں ہوگا: ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر

کھلا پٹرول فروخت کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا

اسلامی نظامِ عدل معاشرتی انصاف کی ضمانت :عبدالرشید حجازی

جھنگ: 49 مستحق مسیحی خاندانوں میں امدادی چیکس تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس