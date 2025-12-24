صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد :اینٹوں کے ریٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد :اینٹوں کے ریٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )شہر میں اینٹوں کے ریٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ۔ تفصیلات کے مطابق اینٹوں کی تینوں اقسام، درجہ اول 20ہزار روپے سے زائد، درجہ دوم 17ہزار روپے سے زائد اور درجہ سوم 12ہزار روپے سے زائد ہیں جو عام شہری کی دسترس سے باہر ہیں۔

شہر میں اینٹوں کے ریٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ۔ تفصیلات کے مطابق اینٹوں کی تینوں اقسام، درجہ اول 20ہزار روپے سے زائد، درجہ دوم 17ہزار روپے سے زائد اور درجہ سوم 12ہزار روپے سے زائد ہیں جو عام شہری کی دسترس سے باہر ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

’’اپنا‘‘ سے وابستہ امریکی ڈاکٹرز کا کردار قابلِ تحسین:گیلانی

پولیس ملازمین کے بیمار بچوں کی 28 لاکھ 55ہزارکی معاونت

غیرقانونی کمرشل استعمال و فیس عدم ادائیگی،121 املاک سربمہر

ڈکی بھائی کے ضبط یوٹیوب اکاؤنٹس کی سپرداری درخواست خارج

میٹر ریورسر گینگ سے ملی بھگت ، 10 سے زائدلیسکو ملازمین معطل

این سی سی آئی اے کیس:صحافی کی عبوری ضمانت میں توسیع

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر