صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر گوجرانوالہ چیمبر کی وزیر صحت، کمشنر، ڈی سی سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
صدر گوجرانوالہ چیمبر کی وزیر صحت، کمشنر، ڈی سی سے ملاقات

کارڈیالوجی ہسپتال کی منظوری خوش آئند، یونیورسٹی منصوبہ تعطل کا شکار ہونے پر تشویش

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)صدر گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری علی ہمایوں بٹ نے صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر نوید احمد کیساتھ ملاقات کی ، اس موقع پر رحمن الحق پھلروان، ابو بکر بٹ اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔صدر چیمبر علی ہمایوں بٹ نے وزیراعلیٰ مریم نواز کی جانب سے گوجرانوالہ میں کارڈیالوجی ہسپتال منصوبے کی منظوری کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ نہ صرف گوجرانوالہ بلکہ گردونواح کے عوام کیلئے جدید اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی میں اہم سنگِ میل ثابت ہوگا، کارڈیالوجی ہسپتال گوجرانوالہ کا دیرینہ مطالبہ حکومت نے پورا کرتے ہوے عوام کے دل جیت لیے ہیں، انہوں نے کہا کہ صوبے کے دیگر شہروں میں یونیورسٹیز قائم ہو چکی ہیں جبکہ گوجرانوالہ جیسے اہم صنعتی اور تجارتی شہر میں یہ منصوبہ تاحال تعطل کا شکار ہے جس سے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے اور دوسرے شہر سفر کرنا پڑتا ہے ،اس پر صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے یقین دہانی کر ائی کہ یونیورسٹی منصوبے کیلئے جلد فنڈز جاری کئے جائیں گے اور وہ اس منصوبے کو عملی شکل دینے اور اس کی بروقت تکمیل میں مؤثر کردار ادا کریں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حلف نامے کی شرط پرایس او پی پر عمل کرانے والی دکانیں کھولنے کا فیصلہ

میئر کا کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی

سینیٹر روبینہ خالدکا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کا دورہ

حکومت پانی کیلئے عوام کا احتجاج نظر انداز نہ کرے ، منعم ظفر

بجلی بلوں میں 264 کروڑ روپے کے ٹیکس جمع

راہگیر شہریوں کو لوٹنے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس