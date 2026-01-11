صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

درس نظامی کے سالانہ امتحانات کا آغاز17جنوری سے ہوگا

  • گوجرانوالہ
درس نظامی کے سالانہ امتحانات کا آغاز17جنوری سے ہوگا

تتلے عالی(نامہ نگار )دینی مدارس میں حفظ کلاس کے سالانہ امتحانات مکمل، درس نظامی کے سالانہ امتحانات کا آغاز17جنوری سے ہوگا۔

وفاق المدارس العربیہ،تنظیم المدارس العربیہ ودیگر وفاق ہائے کے زیر اہتمام ملک بھر کے دینی مدارس میں حفظ کلاس کے سالانہ امتحانات مکمل اور درس نظامی کے سالانہ امتحانات17جنوری سے 22جنوری تک جبکہ24جنوری کو درجہ سلفیہ کے امتحانات کا انعقاد ہوگا جس کیلئے اداروں کی جانب سے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی گئی ۔ امتحانات ختم ہونے پر طلبا وطالبات کو چھٹیاں ہوجائیں گی جبکہ رمضان المبارک کے بعد نتیجہ آنے پر نئی کلاسوں کا آغاز ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈی پی او کاپولیس لائنز جوہرآباد کا دورہ ، کھانے کا معیارچیک کیا

تھانہ کالاباغ پولیس کی جواریوں کے خلاف کارروائی،7 گرفتار

میانوالی : ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کیخلاف کریک ڈاؤن

ڈی پی او بھکر کی منکیرہ میں کھلی کچہری سائلین کی درخواستوں پر فوری احکامات

شہید کانسٹیبل امان اللہ خان کی برسی،میانوالی پولیس کی قبر پر حاضری

میانوالی: امام صاحبان میں اعزازیہ کارڈز کی تقسیم کا عمل شروع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل