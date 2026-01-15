صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فٹ پاتھ پر موٹر سائیکل چلانے والوں کیخلاف کارروائی کا حکم

  • گوجرانوالہ
فٹ پاتھ پر موٹر سائیکل چلانے والوں کیخلاف کارروائی کا حکم

وزیر مواصلات ملک صہیب نے چن دا قلعہ فلائی اوور کے ارد گرد شاہراہوں کا جائزہ لیا

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب احمد بھرتھ نے مختلف اضلاع کے ہنگامی دورے کئے انہوں نے گوجرانوالہ میں چن دا قلعہ فلائی اوور کے ارد گرد شاہراہوں کا جائزہ لیا تاکہ مرمتی اور بیوٹیفیکشن کے کام کا معائنہ کیا جا سکے ۔ فٹ پاتھ سے موٹر سائیکلیں گزرنے کی وجہ سے کرب سٹون خراب ہونے پر وزیر نے فوری نوٹس لیا۔صوبائی وزیر نے ڈی سی اور ٹریفک پولیس افسر وں سے فون پر رابطہ کیا اور فٹ پاتھ پر موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی۔گوجرانوالہ اور گجرات کی اہم شاہراہوں پر لین مارکنگ، پینٹ اور سائن بورڈ کی بہتری کو برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ پی ایچ اے کو شاہراہوں کے ارد گرد پودوں اور گرین بیلٹس بہتر بنانے کی ہدایات بھی دی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پریس کلب بوریوالا میں تزئین و ڈیجیٹل میڈیا روم کا افتتاح

سہولت بازار میں کنٹرول ریٹ پر اشیائفراہم کرنیکی ہدایت

سرکاری نرخوں پرآٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے ، عثمان طاہر

الہ آباد پارک بوریوالا کی بحالی کیلئے فوری اقدامات کی ہدایت

سی این ایف فورس نے منشیات فروش گرفتار کر لیا

کمشنر ڈیرہ کا مظفرگڑھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن