صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھریلو ملازمہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا ملزم گرفتار

  • کراچی
گھریلو ملازمہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا ملزم گرفتار

ایف آئی آر کے عدم اندراج اور تاخیر پر ایس ایچ اوگلشن معمار معطل ملزم اسی رہائشی اپارٹمنٹ کی یونین کا سابق صدر ہے ، ایک نامعلوم ملزم فرار

کراچی (اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)گلشن معمار میں17 سالہ گھریلوملازمہ کوزیادتی کا نشانہ بنانے والے مرکزی ملزم کو گرفتار کرلیا گیا، گرفتارملزم کی شناخت شاہی سردارکے نام سے کی گئی۔پولیس نے کہا کہ متاثرہ گھریلو ملازمہ جس رہائشی اپارٹمنٹ کے فلیٹ میں کام کرتی ہے ، گرفتار ملزم اسی رہائشی اپارٹمنٹ کی یونین کا سابق صدر بھی رہ چکا ہے ، واقعے میں ایک نامعلوم ملزم فرار ہے جس کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے ۔ایف آئی آر کے عدم اندراج اور تاخیر کی شکایت پر آئی جی سندھ نے ایس ایچ او گلشن معمار سب انسپکٹر محمد ثاقب کو معطل کردیا اور اس کے عہدے میں تنزلی کا حکم دے دیا۔

آئی جی سندھ نے ایس ایس پی ویسٹ کو ہدایات دی کہ متاثرہ لڑکی کو انصاف کی فراہمی میں تاخیرکی انکوائری کی جائے ۔صوبائی وزیر ترقی نسواں سندھ شاہینہ شیر علی کا واقعے کا سخت نوٹس لیا اور متاثرہ سے بچی سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پہنچ گئیں۔صوبائی وزیر نے متاثرہ لڑکی سے افسوسناک واقعے سے متعلق معلومات حاصل کیں اور متعلقہ ایس ایچ او کی جانب سے واقعے کا مقدمہ بروقت درج نہ کرنے اور ملزمان کی سپورٹ پر برہمی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب صوبائی وزیر سندھ برائے ترقی نسواں شاہینہ شیر علی نے متاثرہ بچی اور اہل خانہ کو حکومت کی جانب سے مکمل قانونی مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔انہوں نے کہا کہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کے مرتکب وحشی درندے کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں، معاملے کی شفاف انکوائری اور متاثرہ لڑکی کے میڈیکل کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پریس کلب بوریوالا میں تزئین و ڈیجیٹل میڈیا روم کا افتتاح

سہولت بازار میں کنٹرول ریٹ پر اشیائفراہم کرنیکی ہدایت

سرکاری نرخوں پرآٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے ، عثمان طاہر

الہ آباد پارک بوریوالا کی بحالی کیلئے فوری اقدامات کی ہدایت

سی این ایف فورس نے منشیات فروش گرفتار کر لیا

کمشنر ڈیرہ کا مظفرگڑھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن