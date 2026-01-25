صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف ایگزیکٹو لاہور قلندر عاطف رانا کامسلم ہینڈز ایجوکیشنل کمپلیکس کا دورہ

  • گوجرانوالہ
چیف ایگزیکٹو لاہور قلندر عاطف رانا کامسلم ہینڈز ایجوکیشنل کمپلیکس کا دورہ

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مسلم ہینڈز ایجوکیشنل کمپلیکس میں چیف ایگزیکٹو لاہور قلندر عاطف رانا کی آمد مختلف حصو ں کا وزٹ کیا،اس موقع پر کنٹری ڈائریکٹر صاحبزادہ سید ضیا النور، بریگیڈئیر (ر)بابر علاؤ الدین، آصف محمود کلیر،سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے ملک رضوان الحق،صاحبزادہ سید آل احمد،ہیڈ کوچ محمد رشیدودیگر بھی موجود تھے ۔

عاطف رانا نے کہا کہ انسانیت کی خدمت کرنے والے افراداورادارے فلاحی کاموں سے زندہ رہتے ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ کھیل کے میدان کردار کی پختگی کی درسگاہ ہیں، نجی شعبے میں مسلم ہینڈز کے پراجیکٹ بے مثل ہیں اور کھیل کے میدان میں پسماندہ علاقوں کے ابھرتے کھلاڑیوں کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے کے لئے کرکٹ اکیڈمی کا قیام منفرد اقدام ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پی ایچ اے کی غفلت سے لاکھوں کے منصوبے تباہ، نیلامی بھی منصوبوں کو نہ چلا سکی

ضلع جھنگ میں 14 ارب کے سیوریج منصوبے جاری، کمشنر

بہترین نتائج پر سکول سربراہان، افسروں کو تعریفی اسناد تقسیم

کوئی بھی شکایت زیر التوا نہیں رہنی چاہیے، ڈی جی

پرنسپل لیاقت ہرل شاندار تعلیمی خدمات پر گمنام ہیرو قرار

وکلا برادری کے جائز مطالبات پورے کئے جائینگے ، رانا اقبال

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل