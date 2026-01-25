ملی بھگت سے غیر معیا ری اور مضر صحت اشیا کی فروخت
فوڈ اہلکار وں کی جانب سے پیسے بٹورنے کا انکشاف،معمولی جرمانے کرکے کاغذی کارروائی
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ ،پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مبینہ غفلت اور بد عنوانی کے سبب پورے شہر میں ہوٹلوں میرج ہالوں سویٹس شاپس بیکریوں ’ملک شاپس ’برگر پوائنٹس شوارما پوائنٹس میٹ شاپس جنرل سٹوروں پرچون فروشوں میں غیر معیاری اور مضر صحت اشیا کی خرید وفروخت جاری ہے جبکہ بعض مقامات پر فوڈ اہلکار وں کی جانب سے پیسے بٹورنے کا بھی انکشاف ہوا ہے ،معمولی جرمانے کرکے کاغذی کارروائی کی جانے لگی۔ ذرائع کے مطابق بعض علاقو ں میں فوڈ اتھارٹی کے اہلکار وں کی ملی بھگت سے ملاوٹ شدہ اشیا فروخت کی جا رہی ہیں ،اکثر ہوٹلوں ،میرج ہالوں ’سویٹس شاپس ’بیکریوں میں مضر صحت رنگوں کا استعمال کیا جا رہا ہے جس سے شہریوں کی صحت کو خطرات لاحق ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے صحت سے کھلواڑ کرنے والوں کیخلاف سخت کارروا ئی کا مطالبہ کیا ہے ۔