صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملی بھگت سے غیر معیا ری اور مضر صحت اشیا کی فروخت

  • گوجرانوالہ
ملی بھگت سے غیر معیا ری اور مضر صحت اشیا کی فروخت

فوڈ اہلکار وں کی جانب سے پیسے بٹورنے کا انکشاف،معمولی جرمانے کرکے کاغذی کارروائی

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ ،پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مبینہ غفلت اور بد عنوانی کے سبب پورے شہر میں ہوٹلوں میرج ہالوں سویٹس شاپس بیکریوں ’ملک شاپس ’برگر پوائنٹس شوارما پوائنٹس میٹ شاپس جنرل سٹوروں پرچون فروشوں میں غیر معیاری اور مضر صحت اشیا کی خرید وفروخت جاری ہے جبکہ بعض مقامات پر فوڈ اہلکار وں کی جانب سے پیسے بٹورنے کا بھی انکشاف ہوا ہے ،معمولی جرمانے کرکے کاغذی کارروائی کی جانے لگی۔ ذرائع کے مطابق بعض علاقو ں میں فوڈ اتھارٹی کے اہلکار وں کی ملی بھگت سے ملاوٹ شدہ اشیا فروخت کی جا رہی ہیں ،اکثر ہوٹلوں ،میرج ہالوں ’سویٹس شاپس ’بیکریوں میں مضر صحت رنگوں کا استعمال کیا جا رہا ہے جس سے شہریوں کی صحت کو خطرات لاحق ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے صحت سے کھلواڑ کرنے والوں کیخلاف سخت کارروا ئی کا مطالبہ کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب:اتائیت کیخلاف گرینڈ آپریشن،درجنوں غیر قانونی طبی مراکز سیل

صحافیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرینگے ، ڈی پی وہاڑی

فارمیسی کونسل کا ویمن یونیورسٹی ملتان دورہ مکمل

ڈی پی او خانیوال کی کرائم میٹنگ‘ ناقص کارکردگی پر وارننگ

بستی شیخاں میں پیرافورس آپریشن‘ درجنوں خاندان بے گھر

ورکنگ ویمن ہاسٹل کی تعمیر جلد مکمل کی جائے‘ خالد جاوید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل