صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئمہ کرام کی فلاح و بہبودکیلئے گوجرانوالہ میں اعزازیہ کارڈ منصوبے کا آغاز

  • گوجرانوالہ
آئمہ کرام کی فلاح و بہبودکیلئے گوجرانوالہ میں اعزازیہ کارڈ منصوبے کا آغاز

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق دینی خدمات سرانجام دینے والے آئمہ کرام کی فلاح و بہبود کیلئے تاریخی اقدام کے تحت گوجرانوالہ میں اعزازیہ کارڈ برائے امام صاحب منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔

اسی سلسلے میں ضلع گوجرانوالہ کے معزز آئمہ کرام میں پے آرڈر زکے ذریعے اعزازیہ رقوم تقسیم کی گئیں۔ڈپٹی کمشنر نے ممبران قومی و صوبائی اسمبلی شاہد عثمان ابراہیم، محمد نواز چوہان، عمران خالد بٹ، سابق ایم پی اے توفیق احمد بٹ،معظم رو ئوف مغل اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی اقرا مبین نے آئمہ کرام کو وزیراعلیٰ کی جانب سے پے آرڈر / اعزازیہ کارڈ پیش کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ