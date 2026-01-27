صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرکٹ اکیڈمی کے قیام سے نوجوان مستفید ہونگے :ضیا النور

  • گوجرانوالہ
لاہور قلندر ہائی پرفارمنس سنٹر میں کھلاڑیوں کے ٹرائلز ہونگے :صحافیوں سے گفتگو

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )لاہور قلندر کے ہائی پرفارمنس سنٹر مسلم ہینڈز کرکٹ اکیڈمی میں کھلاڑیوں کو تربیت کے بہترین مواقع فراہم کئے جائیں گے ۔ان خیالات کا اظہار مسلم ہینڈز پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر سید ضیاالنور شاہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے مسلم ہینڈز کرکٹ اکیڈمی کا افتتاح اور اس اکیڈمی کو لاہور قلندر کا ہائی پرفارمنس سنٹر قرار دینے پر لاہور قلندر کے چیف ایگزیکٹیو رانا عاطف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے مسلم ہینڈز کرکٹ اکیڈمی کو لاہور قلندر کا ہائی پرفارمنس سنٹر قرار دیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ کرکٹ اکیڈمی اور سنٹر کے قیام سے گوجرانوالہ ڈویژن خصوصاًََضلع وزیرآباد کے نوجوانوں کو کرکٹ کے میدان میں قومی سطح پر آگے بڑھنے کے مواقع میسر آئیں گے ۔انہوں نے کہا کہ عنقریب مسلم ہینڈز کرکٹ اکیڈمی لاہور قلندر ہائی پرفارمنس سنٹر میں نوجوان کرکٹرز کے ٹرائل لئے جائیں گے اور رمضان المبارک کے فوری بعد منتخب شدہ کھلاڑیوں کو لاہور قلندر کی زیر نگرانی لاہور میں کرکٹ کی ٹریننگ دی جائے گی۔ انہوں نے نوجوان کرکٹرز پر زرو دیتے ہوئے کہا کہ وہ مسلم ہینڈز کرکٹ اکیڈمی وزیرآباد میں فوری طور پر اپنی رجسٹریشن کروائیں تاکہ انہیں کرکٹ کی ٹریننگ کے بہترین کے مواقع میسر آسکیں ۔

