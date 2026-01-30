صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سماجی رہنمابشیر باجوہ کی والدہ کے ایصال ثواب کیلئے تقریب

  • گوجرانوالہ
سماجی رہنمابشیر باجوہ کی والدہ کے ایصال ثواب کیلئے تقریب

راہوالی(نامہ نگار)عاجزی، انکساری سے مانگی جانے والی دعائیں قبول کرنے میں اللہ اپنے نیک بندوں کو مایوس نہیں کرتا ۔خصوصاً مرحوم والدین کیلئے نیک اولاد کی طرف سے مغفرت کی دعائیں کرنے اورکرانے پر ناصرف اللہ اور اسکے رسول ؐ راضی ہوتے ہیں بلکہ یہ دعائیں اللہ ضرور قبول فرماتا ہے ۔

ان خیالات کا اظہار ڈی سی کالونی راہوالی کے معروف سماجی خاندان کے بابر بشیر باجوہ، خالد بشیر باجوہ، منیر بشیر باجوہ سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی گوجرانوالہ کی والدہ، طاہر رشید باجوہ کی چچی پروفیسر شکیل احمد باجوہ، تنویر باجوہ، افضل باجوہ کی تائی کے ایصال ثواب کی تقریب سے پروفیسر شبیر حسین چشتی، علامہ  عطا المصطفیٰ جمیل، قاری آصف نوشاہی و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ