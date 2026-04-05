فنڈز نہ ہونے سے منور چورنگی انڈر پاس تعطل کاشکار
بروقت فنڈز سے منصوبہ جون تک مکمل کرلیں گے ،ڈی جی کے ڈی اے کمشنر کاکریم آباد انڈر پاس کا بھی دورہ ، مجموعی صورتِ حال کا تفصیلی جائزہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کمشنر کراچی سید حسن نقوی کے ہمراہ ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی آصف جان صدیقی، ڈی آئی جی ٹریفک سید پیر محمد شاہ، ڈپٹی کمشنر سینٹرل طحہ سلیم، واٹر بورڈ کے افسران سمیت چیف انجینئر کے ڈی اے عبدالصمد جملانی نے کریم آباد انڈر پاس اور منور چورنگی انڈر پاس کا دورہ کیا اور وہاں کی مجموعی صورتِ حال کا تفصیلی جائزہ لیا۔دورے کے موقع پر سپرنٹنڈنٹ انجینئر کے ڈی اے جنید صدیقی نے کمشنر کراچی سید حسن نقوی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کریم آباد انڈر پاس اور اس سے ملحقہ سڑکوں کی تعمیراتی کاموں کے لیے فوری اقدامات کیے جارہے ہیں، اس موقع پر کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے تعمیراتی منصوبے کو تیز کرنے پر زور دیا، اور کریم آباد انڈر پاس کو شہریوں کی آمد و رفت کے لیے دی جانے والی ڈیڈ لائن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی۔
بعد ازاں کمشنر کراچی سید حسن نقوی ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی آصف جان صدیقی کے ہمراہ گلستان جوہر میں واقع منور چورنگی انڈر پاس کا دورہ کیا، اور وہاں جاری کاموں تعمیراتی کو سراہا، ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی آصف جان صدیقی نے کمشنر کراچی کو بتایا کہ فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے ترقیاتی کام تعطل کا شکار ہے بروقت فنڈز کی ادائیگیاں کردی جائے تو ہم یہ منصوبہ جون2026ء تک مکمل کرلیں گے جس سے یہ منصوبہ شہریوں کی آمد و رفت کے لیے جلد میسر آسکے گا۔اس موقع پر کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے منور چورنگی پر واقع انڈر پاس کے متعلقہ افسران کو ہدایت کی وہ اسی دل جوئی کے ساتھ کام کرتے رہے تاکہ عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا سکے ۔