صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹرک امتحانات ،طلبہ ایڈمٹ کارڈ سے محروم

  • کراچی
کراچی(سٹی ڈیسک) میٹرک بورڈ کی جانب سے امتحانات سے تین روز قبل بھی طلبہ کو ایڈمٹ کارڈ جاری نہ ہوسکے ۔طلبہ و والدین اور اسکول منتظمین بھی پریشانی کا شکار ہوگئے۔

میٹرک بورڈ کی جانب سے آن لائن ایڈمٹ کارڈ کے اجرا کا اعلان تو کیا گیا لیکن دن بھر میٹرک بورڈ کا امتحانی پورٹل ہی نہ کھل سکا۔میٹرک بورڈ کی اس پالیسی کے باعث ہفتے والے دن بھی اسکولوں کے دفاتر کھلے رہے ۔اسکول منتظمین کا کہنا تھا کہ اگر کل ایڈمٹ کارڈ ڈاون لوڈ ہوگئے تو اتوار کو دفاتر کھول کو طلبہ کو امتحانی اجازت نامے دیے جائیں گے ۔واضح رہے کہ امتحانات سے تین روز قبل بھی طلبہ کو اپنے امتحانی مراکز کا علم نہ ہوا۔پرویز ہارون ،دانش الزمان و پرائیویٹ اسکول اسوسی ایشن کے دیگر سربراہان نے بورڈ کی کارکردگی اور ایڈمٹ کارڈ کے عدم اجرا پر تشویش کا اظہار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پلانٹس کے فلٹرز تبدیل نہ ہونے سے پانی آلودہ

ایکوائر اراضی ہائی وے کو منتقل نہ ہو سکی ، لینڈ مافیا متحرک

کمشنر کا بارش کے دوران گجرات کا دورہ ، نکاسی آب کا معائنہ

10 اپریل کو عوامی کمیٹیز کنو نشن ،جماعت اسلامی کی تیاریاں

وزیرآباد:ایسٹر کے موقع پر گرجاگھروں کے باہر صفائی کے خصوصی انتظامات

حافظ آباد:کوڑے کے ڈھیر ، نکاسی آب کی صورتحال ابتر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ اور مذہب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جنگ اور جوا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے؟ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
تیل کی قیمت‘ قرضوں کی ادائیگی اور عالمی بحران
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
جناب ِ شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مال و دولت کے مثبت اور منفی پہلو
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر