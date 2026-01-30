صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روبینہ آصف کو نوکھر مرکز میں اے ای او کا اضافی چارج سونپ دیا گیا

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی گوجرانوالہ ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک نے گورنمنٹ گرلز ہائیسکول نمبر 1 نوشہرہ ورکاں کی ٹیچر روبینہ آصف سدھو کو بہترین انتظامی کارکردگی کے اعتراف میں نوکھر مرکز میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کا اضافی چارج سونپ کر نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔

