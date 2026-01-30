صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب:پولیو مہم،2 لاکھ 38 ہزار بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف

  • سرگودھا
خوشاب:پولیو مہم،2 لاکھ 38 ہزار بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف

خوشاب (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیو اریڈیکیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں 2 فروری سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

اجلاس میں بتایا گیا کہ مہم کے دوران ضلع خوشاب میں پانچ سال سے کم عمر 2 لاکھ 38 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔اس مقصد کے لیے ضلع کی 51 یونین کونسلز میں 1357 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جن میں 1268 موبائل، 66 فکسڈ اور 23 ٹرانزٹ ٹیمیں شامل ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

الیکٹرک بس سروس منصوبہ شروع کرنیکا فیصلہ

تعمیراتی کاموںکے دوران حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں، ڈی سی وہاڑی

ڈپٹی کمشنر خانیوال ملیحہ رشید کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا حفاظتی جائزہ

ڈی سی کی علمدار عباس کی اہلیہ کی قل خوانی میں شرکت

ٹریفک انتظامات اورشہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت

ڈی پی او وہاڑی کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کیلئے احکامات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ